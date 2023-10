Folla delle grandi occasioni questo fine settimana a Lugano per la Festa d’Autunno, evento che ha visto una meteo quasi estiva.

Nella foto il centro di Lugano animato dalla festa d'Autunno. © Ti-Press / Ti-Press

La città è stata invasa da residenti e turisti, alcuni di questi capitati per caso ed altri arrivati per l’occasione.

Roberto Badaracco, vice sindaco di Lugano, ritiene questa come «una delle migliori Feste d’Autunno», pensiero condiviso con lui anche dai vari operatori, non solo quelli legati alla ristorazione, i quali «hanno detto che non hanno mai avuto così tante persone, dice Badaracco, e credo che questo sia molto importante».

