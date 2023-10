Dopo la grandinata tipress

Il Municipio di Locarno – al termine della riunione settimanale di oggi, martedì – ha deciso di chiedere agli specialisti ulteriori approfondimenti sullo stato del Palexpo Fevi, seriamente danneggiato dalla grandinata abbattutasi sul Locarnese la sera del 25 agosto.

L'Esecutivo vuole infatti disporre di tutte le informazioni necessarie prima di decidere, in tempi comunque rapidi, sul futuro a breve termine della struttura, importante tanto per la Città quanto per il Festival del film.

Nel contempo dovranno proseguire anche le riflessioni sul medio termine, che erano già in atto prima del maltempo.

