In Piazza Governo contro i tagli Tipress

Manifestazione in piazza e risoluzione del Gran Consiglio contro lo smantellamento di FFS Cargo in Ticino. Il progetto prevede l'abbandono dei terminali di Cadenazzo e Lugano-Vedeggio, con la perdita di circa 40 posti di lavoro.

SwissTXT Swisstxt

Il Comitato contro lo smantellamento, che riunisce sindacati, partiti e associazioni ambientaliste, ha organizzato un raduno a Bellinzona. Presenti anche il presidente del Gran Consiglio e il consigliere di Stato Christian Vitta.

Il Governo ha già incontrato FFS e FFS Cargo, chiedendo fermamente di garantire i posti di lavoro in Ticino. Secondo Vitta: «È importante che le Ferrovie riconoscano al Ticino la giusta attenzione».