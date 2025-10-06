  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Manifestazione e risoluzione del Parlamento contro i tagli a FFS Cargo

Swisstxt

6.10.2025 - 20:27

In Piazza Governo contro i tagli
In Piazza Governo contro i tagli
Tipress

Manifestazione in piazza e risoluzione del Gran Consiglio contro lo smantellamento di FFS Cargo in Ticino. Il progetto prevede l'abbandono dei terminali di Cadenazzo e Lugano-Vedeggio, con la perdita di circa 40 posti di lavoro.

SwissTXT

06.10.2025, 20:27

06.10.2025, 20:42

Il Comitato contro lo smantellamento, che riunisce sindacati, partiti e associazioni ambientaliste, ha organizzato un raduno a Bellinzona. Presenti anche il presidente del Gran Consiglio e il consigliere di Stato Christian Vitta.

Il Governo ha già incontrato FFS e FFS Cargo, chiedendo fermamente di garantire i posti di lavoro in Ticino. Secondo Vitta: «È importante che le Ferrovie riconoscano al Ticino la giusta attenzione».

Le parole di Gobbi. Il Governo è contrario alla chiusura di FFS Cargo

Le parole di GobbiIl Governo è contrario alla chiusura di FFS Cargo

I più letti

I Coma_Cose si lasciano: «Eravamo solo una coppia sul palco»
Ecco cosa si sa degli escursionisti dispersi per il maltempo sul Monte Everest
Dopo la sentenza contro Trump, la villa della giudice viene distrutta dalle fiamme
Al via i negoziati su Gaza in Egitto, Trump: «Bisogna agire in fretta»
Philipp Plein: «Durante l'isolamento, ho vissuto dai miei genitori»

Altre notizie

USA. -20% visti studenti ad agosto

USA-20% visti studenti ad agosto

Di 5,6 milioni. Luce verde dal Parlamento ticinese per i fondi agli impianti di risalita

Di 5,6 milioniLuce verde dal Parlamento ticinese per i fondi agli impianti di risalita

Ticino. Nel mirino tre lupi del branco Lepontino

TicinoNel mirino tre lupi del branco Lepontino