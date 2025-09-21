Trasporto merciFFS Cargo potrebbe chiudere tre depositi, anche quello di Chiasso
21.9.2025 - 11:50
FFS Cargo prepara nuovi risparmi.
Il 16 settembre, anticipa domenica il «Sonntagsblick», i macchinisti sono stati informati di una ristrutturazione che potrebbe comportare la chiusura di tre depositi, quelli di Briga (VS), Buchs (SG) e Chiasso.
Un portavoce ha confermato questi piani al domenicale, precisando che una decisione definitiva non è ancora stata presa.
Già in maggio FFS Cargo aveva annunciato una riorganizzazione del traffico combinato, con la chiusura di otto terminal e il taglio di 65 posti di lavoro di cui 40 in Ticino. Il comparto merci delle Ferrovie federali è in rosso da anni (76 milioni di franchi nel 2024).