Trasporto merci FFS Cargo potrebbe chiudere tre depositi, anche quello di Chiasso

Swisstxt

21.9.2025 - 11:50

Nuove misure di risparmio per FFS Cargo.
Nuove misure di risparmio per FFS Cargo.
sda

FFS Cargo prepara nuovi risparmi.

SwissTXT

21.09.2025, 11:50

21.09.2025, 11:54

Il 16 settembre, anticipa domenica il «Sonntagsblick», i macchinisti sono stati informati di una ristrutturazione che potrebbe comportare la chiusura di tre depositi, quelli di Briga (VS), Buchs (SG) e Chiasso.

Un portavoce ha confermato questi piani al domenicale, precisando che una decisione definitiva non è ancora stata presa.

Già in maggio FFS Cargo aveva annunciato una riorganizzazione del traffico combinato, con la chiusura di otto terminal e il taglio di 65 posti di lavoro di cui 40 in Ticino. Il comparto merci delle Ferrovie federali è in rosso da anni (76 milioni di franchi nel 2024).

Trasporto merci su rotaia. FFS Cargo taglia 65 posti di lavoro in Ticino e Svizzera tedesca

Trasporto merci su rotaiaFFS Cargo taglia 65 posti di lavoro in Ticino e Svizzera tedesca

