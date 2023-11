Viaggiatori delle FFS Keystone

L’invito, visto il ritardo nel risanare la linea ferroviaria, è quello di venire incontro a chi ha abbonamenti, non «tagliando fuori» il Ticino.

Le FFS dovrebbero risarcire i detentori di abbonamenti e creare incentivi per chi compie un viaggio di un solo giorno in Ticino. È la richiesta di Raffaele De Rosa, presidente del Consiglio di Stato ticinese, dopo l’annuncio delle FFS che prevedono la totale riapertura della galleria di base del San Gottardo solo nel settembre del 2024.

In vista dell’alta stagione turistica del prossimo anno, le FFS dovrebbero sfruttare tutti i margini di manovra disponibili per migliorare i collegamenti tra la Svizzera tedesca e il cantone italofono, ha affermato De Rosa.

La Confederazione e le FFS dovrebbero inoltre prendere in considerazione una compensazione per i titolari di abbonamenti. Sarebbero utili anche incentivi, come sconti per viaggi di un solo giorno verso la Svizzera meridionale, visto che proprio queste escursioni sono diminuite dopo l’incidente dello scorso agosto.

Il Consiglio di Stato esprime sostanziale disappunto per il ritardo nella riapertura della galleria. L’incidente ha rivelato la vulnerabilità dei collegamenti nord-sud, ha riassunto il politico. Essendo il Ticino l’unico cantone situato sul versante meridionale delle Alpi, il collegamento con il resto della Svizzera è di fondamentale importanza.

SwissTXT / red