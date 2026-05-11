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Ritardi e cancellazioni Incidente sulla tratta Erstfeld-Bellinzona: treni bloccati per ore

Swisstxt

11.5.2026 - 09:23

Immagine rappresentativa
Immagine rappresentativa
Keystone

Mattinata complicata sulla rete ferroviaria ticinese. La circolazione dei treni tra Biasca e Castione-Arbedo è stata interrotta per circa due ore a causa di un incidente che ha coinvolto una persona sulla linea tra Erstfeld e Bellinzona.

Redazione blue News

11.05.2026, 09:23

11.05.2026, 09:28

La circolazione ferroviaria tra Biasca e Castione-Arbedo è rimasta bloccata per circa due ore nella mattinata di lunedì a causa di un incidente che ha coinvolto una persona sulla linea tra Erstfeld e Bellinzona.

Secondo quanto comunicato dalle Ferrovie federali svizzere (FFS) sul proprio portale dedicato allo stato della rete, il traffico ferroviario è nel frattempo tornato regolare.

In precedenza i disagi avevano interessato diversi collegamenti regionali, oltre a treni Intercity ed Eurocity.

Le FFS avvertono comunque che potrebbero ancora verificarsi ritardi e sporadiche cancellazioni di alcune corse.

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