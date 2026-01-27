Annata positiva dal punto di vista della puntualità per le FFS, con l'eccezione del Ticino. Keystone

Nuovo record di puntualità per le FFS nel 2025: il 94,1% dei treni è arrivato a destinazione in orario. Fa però eccezione il Ticino, dove si è registrato un peggioramento.

Keystone-SDA SDA

Le Ferrovie federali, in una nota odierna, mettono in evidenza che il 28 dicembre scorso è stato addirittura il giorno più puntuale della loro storia, con il 98,6% dei convogli in orario.

Come detto, risulta però in controtendenza il Ticino. «A causa della scarsa puntualità e affidabilità dei treni provenienti dall'Italia e dei cantieri nella zona di Lugano/Melide», scrivono le FFS, la puntualità qui è scesa al 92,1% (2024: 92,6%). Non hanno poi aiutato scioperi in Italia e la chiusura della linea del Sempione, con la conseguente deviazione dei treni merci sull'asse del San Gottardo.

Molto soddisfacente invece la situazione nella Svizzera romanda, dove è stato registrato un netto miglioramento, con una puntualità del 93,4% (2024: 91,9%; 2023: 89,2%).

Migliorata anche la puntualità dei clienti di FFS Cargo Svizzera

È poi migliorata anche la puntualità dei clienti di FFS Cargo Svizzera, raggiungendo il 90,2% (2024: 88,0%). Questo risultato è stato ottenuto «grazie a misure mirate», tra le quali un chiaro focus per assicurare la qualità della produzione nella stazione di smistamento di Losanna, «nonostante la carenza di personale», mettono in evidenza le FFS.

Il traffico viaggiatori internazionale continua a rappresentare una sfida. In particolare, i treni provenienti dalla Germania arrivano spesso in ritardo, con ripercussioni sulla puntualità in Svizzera. Per contrastare questo fenomeno, le FFS invertono la corsa dei treni alla frontiera quando necessario e impiegano poi treni sostitutivi.