  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nuovo record FFS più puntuali che mai, ma non in Ticino

SDA

27.1.2026 - 12:42

Annata positiva dal punto di vista della puntualità per le FFS, con l'eccezione del Ticino.
Annata positiva dal punto di vista della puntualità per le FFS, con l'eccezione del Ticino.
Keystone

Nuovo record di puntualità per le FFS nel 2025: il 94,1% dei treni è arrivato a destinazione in orario. Fa però eccezione il Ticino, dove si è registrato un peggioramento.

Keystone-SDA

27.01.2026, 12:42

27.01.2026, 12:51

Le Ferrovie federali, in una nota odierna, mettono in evidenza che il 28 dicembre scorso è stato addirittura il giorno più puntuale della loro storia, con il 98,6% dei convogli in orario.

Come detto, risulta però in controtendenza il Ticino. «A causa della scarsa puntualità e affidabilità dei treni provenienti dall'Italia e dei cantieri nella zona di Lugano/Melide», scrivono le FFS, la puntualità qui è scesa al 92,1% (2024: 92,6%). Non hanno poi aiutato scioperi in Italia e la chiusura della linea del Sempione, con la conseguente deviazione dei treni merci sull'asse del San Gottardo.

Molto soddisfacente invece la situazione nella Svizzera romanda, dove è stato registrato un netto miglioramento, con una puntualità del 93,4% (2024: 91,9%; 2023: 89,2%).

Migliorata anche la puntualità dei clienti di FFS Cargo Svizzera

È poi migliorata anche la puntualità dei clienti di FFS Cargo Svizzera, raggiungendo il 90,2% (2024: 88,0%). Questo risultato è stato ottenuto «grazie a misure mirate», tra le quali un chiaro focus per assicurare la qualità della produzione nella stazione di smistamento di Losanna, «nonostante la carenza di personale», mettono in evidenza le FFS.

Il traffico viaggiatori internazionale continua a rappresentare una sfida. In particolare, i treni provenienti dalla Germania arrivano spesso in ritardo, con ripercussioni sulla puntualità in Svizzera. Per contrastare questo fenomeno, le FFS invertono la corsa dei treni alla frontiera quando necessario e impiegano poi treni sostitutivi.

I più letti

Pochi giorni prima di Capodanno al «Le Constellation» i pannelli si staccavano dal soffitto
Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?
Il sindaco di Crans-Montana fa mea culpa: «La ferita è aperta e il mio cuore è spezzato»
Anche agenti dell'ICE a Milano-Cortina per la sicurezza, Sala: «Questa è una milizia che uccide»
Dieci spari, un morto: ecco l'analisi in 5 punti dell'ultimo dramma a Minneapolis

Altre notizie

Per i pendolari. Misure temporanee al confine tra Grigioni e Italia in caso di code in dogana durante le Olimpiadi

Per i pendolariMisure temporanee al confine tra Grigioni e Italia in caso di code in dogana durante le Olimpiadi

Ticino. Caso Hospita, luce verde alla Commissione parlamentare d'inchiesta

TicinoCaso Hospita, luce verde alla Commissione parlamentare d'inchiesta

Ricerca. A Valentina Ferrari dell'IRB di Bellinzona il premio di Fond'Action

RicercaA Valentina Ferrari dell'IRB di Bellinzona il premio di Fond'Action