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Potenziamento dell'offerta Più treni fra Svizzera tedesca e Ticino per l'Ascensione e Pentecoste

SDA

4.5.2026 - 10:56

Ticino e Svizzera tedesca saranno meglio collegati per l'Ascensione e Pentecoste, ma converrà comunque prenotare il posto. (Immagine d'archivio).
Ticino e Svizzera tedesca saranno meglio collegati per l'Ascensione e Pentecoste, ma converrà comunque prenotare il posto. (Immagine d'archivio).
Keystone

Le FFS hanno deciso di potenziare l'offerta fra Svizzera tedesca e Ticino per l'Ascensione e Pentecoste. Per la precisione, vi saranno 58 treni speciali e circa 130'000 posti a sedere supplementari, hanno comunicato oggi le Ferrovie federali.

Keystone-SDA

04.05.2026, 10:56

04.05.2026, 11:02

Per aumentare il numero di posti, viene messo in evidenza, le FFS aggiungeranno anche carrozze ai treni regolari, inclusi gli EuroCity che viaggiano fino in Italia. Inoltre, giovedì dell'Ascensione e sabato prima di Pentecoste sarà offerto un collegamento TILO RE80 aggiuntivo da Locarno a Milano Porta Garibaldi, che passerà però via Varese e non via Chiasso.

Essendo questo periodo molto amato per visitare il Ticino, i treni potrebbero risultare molto affollati nonostante l'offerta aggiuntiva. Le FFS consigliano quindi di programmare il viaggio in anticipo e di prenotare i posti.

Un aggiornamento importante c'è anche per gli amanti della bici: per i treni che circolano nella galleria di base del San Gottardo, dal 21 marzo al 31 ottobre è stata introdotta la prenotazione obbligatoria per le due ruote.

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