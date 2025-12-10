Importanti lavori di manutenzione si terranno nel San Gottardo in gennaio. (Immagine d'archivio). Keystone

A gennaio 2026 diversi lavori di manutenzione alla galleria del San Gottardo obbligheranno il traffico ferroviario a passare dalla linea panoramica. Lo comunicano oggi le FFS.

Keystone-SDA SDA

Per la precisione, i lavori si svolgeranno fra il 12 e il 23 gennaio. La chiusura è necessaria poiché si tratta di un tipo di manutenzione che richiede tempistiche più lunghe rispetto alle tradizionali opere periodiche.

La manutenzione in questione riguarda soprattutto impianti arrivati alla fine del loro ciclo di vita, hanno spiegato le FFS. Rinnovarli è fondamentale per garantire la sicurezza della galleria di base.

Già il 3 gennaio singoli collegamenti InterCity e EuroCity saranno soppressi. Fra il 12 e il 23 gennaio, i collegamenti EuroCity e InterCity saranno poi deviati sulla linea panoramica. I tempi si allungheranno quindi di circa un'ora.

Fanno eccezione i collegamenti trinazionali Milano-Zurigo-Francoforte in entrambe le direzioni, così come il primo collegamento InterCity in partenza da Basilea alle 05.04 in direzione sud, il primo collegamento in partenza da Chiasso alle 05.30 in direzione nord e l'ultimo collegamento InterCity in partenza da Zurigo alle 23.05 in direzione sud.

Le FFS raccomandano di consultare l'orario online prima di mettersi in viaggio.