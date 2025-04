Un incendio è divampato in una palazzina in via Pusterla a Balerna verso le 19h00 di venerdì.

Immagine illustrativa. Tipress

Swisstxt

Intervenuti sul posto i pompieri hanno domato il rogo, ma a causa del fumo sprigionatosi hanno dovuto comunque evacuare lo stabile.

Sul posto anche i soccorritori del SAM che hanno visitato una persona che potenzialmente poteva aver inalato del fumo.