Le fiamme sono divampate nella cella di un detenuto (foto d'archivio). © Ti-Press / Ti-Press

Oggi, martedì, poco prima delle 19:30 c'è stato un principio di incendio presso il carcere La Stampa a Cadro. Lo comunicano il Dipartimento delle istituzioni, le Strutture Carcerarie e la Polizia cantonale.

Per cause che stabilirà l'inchiesta di polizia, le fiamme sono divampate nella cella di un detenuto. Gli agenti di custodia sono intervenuti velocemente, mettendo in sicurezza i detenuti e l’area interessata.

Sul posto sono quindi arrivati agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, i pompieri di Lugano che hanno provveduto a estinguere il fuoco e ad evacuare il fumo, oltre ai soccorritori del 144.

Un agente di custodia e due detenuti hanno riportato una lieve intossicazione e sono stati trasportati per precauzione in ambulanza all'ospedale per dei controlli. Due altri agenti di custodia sono stati visitati direttamente sul posto per aver inalato del fumo.

Al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.