Domenica pomeriggio i pompieri di Tenero, supportati dai colleghi di Locarno, sono intervenuti per un incendio sviluppatosi nella canna fumaria di un locale pubblico all'incrocio tra via Brughiera e via Cappella.

Le fiamme sono state domate e la struttura raffreddata, scongiurando ulteriori rischi.

Via Brughiera è stata temporaneamente chiusa per agevolare le operazioni. Non si segnalano feriti.

