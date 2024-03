Immagine simbolica. Archivio Tipress

Attorno alle 13.30 è scoppiato un incendio in una palazzina in via Cantonale a Magliaso.

Il rogo sembra essere partito dal salotto di un appartamento al secondo piano. Lo stabile è stato evacuato per precauzione.

Sono intervenuti gli agenti della polizia cantonale, della polizia Malcantone Ovest, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e i pompieri di Lugano. Le fiamme sono state domate.

La strada è stata temporaneamente chiusa per facilitare le operazioni di spegnimento.

L'inquilina dell'appartamento ha subito un'intossicazione da fumo ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale per accertamenti. Otto persone sono state sottoposte a controlli medici.