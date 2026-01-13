  1. Clienti privati
In Via Vallemaggia Fiamme in una palazzina di Locarno, due persone all'ospedale

Swisstxt

13.1.2026 - 08:35

Pompieri all'opera (archivio)
Pompieri all'opera (archivio)
sda

Martedì notte, poco prima delle 3.30, è scoppiato un incendio in una palazzina in Via Vallemaggia a Locarno.

Redazione blue News

13.01.2026, 08:35

13.01.2026, 08:39

Lo comunica la Polizia cantonale precisando che, stando a una prima ricostruzione, il rogo ha avuto origine nel soggiorno di un appartamento al secondo piano.

Lo stabile è stato parzialmente evacuato per precauzione. Due persone, con i sintomi di una leggera intossicazione, sono state portate in ospedale per i controlli e la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di spegnimento.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Locarno, gli agenti della polizia cantonale, quelli della polizia Città di Locarno e i soccorritori del SALVA.

