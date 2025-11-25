Pompieri in azione TiPress

Oggi, martedì, poco dopo le 12, è scoppiato un incendio in uno studio di fisioterapia in via Selva a Lumino.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, il rogo ha avuto origine in un locale della struttura.

Un 56enne svizzero, domiciliato nel Bellinzonese, ha riportato un'ustione alla fronte ed è rimasto intossicato dal fumo, rendendo necessario il suo trasporto all'ospedale.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona nonché i pompieri di Bellinzona, che hanno spento le fiamme, rimaste circoscritte al primo piano dello studio.

Per agevolare le operazioni di spegnimento, via Selva è stata temporaneamente chiusa al traffico.