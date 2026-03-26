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Impiegati pompieri e elicotteri Fiamme nei boschi della Capriasca, minacciate delle abitazioni a Lelgio

Swisstxt

26.3.2026 - 17:50

Sul posto sono intervenuti i pompieri della Capriasca e di Lugano (immagine d'archivio d'illustrazione).
Sul posto sono intervenuti i pompieri della Capriasca e di Lugano (immagine d'archivio d'illustrazione).
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Un incendio boschivo è scoppiato intorno alle 15 per cause ancora sconosciute.

Redazione blue News

26.03.2026, 17:50

26.03.2026, 18:08

Come riporta la RSI, un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, nei boschi della Capriasca. Alimentato dalle raffiche di vento che soffiano sulla regione, il rogo si è propagato rapidamente arrivando a minacciare alcune abitazioni isolate nella zona di Lelgio.

Sul posto sono intervenuti i pompieri della Capriasca e di Lugano, impegnati nel tentativo di domare le fiamme e limitarne l’espansione. Le operazioni di spegnimento sono supportate anche da due elicotteri, impiegati per effettuare lanci d’acqua dall’alto.

La situazione resta sotto stretta osservazione. 

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