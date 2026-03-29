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Incendio Fiamme nel bosco sopra Taverne

Alessia Moneghini

29.3.2026

Immagine illustrativa/foto d'archivio.
Immagine illustrativa/foto d'archivio.
KEYSTONE

Un incendio è scoppiato, verso le 16 di oggi, domenica, nel bosco sopra la linea ferroviaria in zona Dosso a Taverne. I pompieri sono sul luogo per domare le fiamme. Lo riporta la RSI.

Alessia Moneghini

29.03.2026, 17:45

29.03.2026, 18:11

Il fuoco sta bruciando la vegetazione secca sul pendio che sovrasta il fiume. E dei testimoni hanno riferito alla radiotelevisione che il sentiero che passa vicino all’Azienda forestale e al canile è stato chiuso, mentre i treni circolano a velocità ridotta.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano con anche un elicottero per i lanci d’acqua dall’alto. Il rogo a causa del forte vento si è propagato rapidamente verso la zona della piana del Vedeggio. Vista la vicinanza della linea ferroviaria, le FFS hanno inviato il treno di spegnimento in supporto. Sul luogo è intervenuta anche la polizia per gli accertamenti del caso.

Come scrive la RSI, sono stati segnalati dei roghi anche ad Arosio e in zona monti di Bigorio, dove alcune cascine erano minacciate dalle fiamme. Il forte vento che imperversa nella regione non aiuta il lavoro dei vigili del fuoco.

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