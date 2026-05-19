Pompieri all'opera (archivio) sda

Un incendio è scoppiato nella notte, poco prima delle 2, nell'autorimessa che unisce tre palazzine in Via al Fiume a Viganello.

In base a una prima ricostruzione della Polizia e per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, le fiamme hanno preso avvio da una delle auto parcheggiate, generando un denso fumo ed estendendosi in parte ad altri veicoli vicini.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano nonché i pompieri di Lugano, che hanno provveduto ad estinguere il fuoco e a liberare i locali dal fumo.

A titolo precauzionale, si è proceduto con lo sfollamento provvisorio degli inquilini (nel frattempo rientrati) di uno degli stabili.

Non si segnalano feriti, ma sono ingenti per contro i danni materiali.

Al fine di consentire le operazioni di soccorso e il transito dei mezzi di emergenza, l'area interessata è stata temporaneamente chiusa al traffico.