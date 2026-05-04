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Due feriti all'ospedale Fiamme sul tetto di una palazzina di Chiasso, dove stavano lavorando degli operai

Sara Matasci

4.5.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
sda

Un incendio è divampato oggi, lunedì, poco prima delle 13.30, sul tetto di una palazzina in Piazza Indipendenza a Chiasso.

Sara Matasci

04.05.2026, 15:05

In base a una prima ricostruzione della Polizia e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, le fiamme hanno avuto origine mentre quattro operai stavano effettuando dei lavori per mezzo di un cannello a gas sul tetto dell'edificio. Il rogo è comunque rimasto circoscritto all'esterno dell'edificio.

A titolo precauzionale si è reso necessario lo sfollamento temporaneo di una trentina di persone presente nello stabile.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, i soccorritori del Servizio Autoambulanza del Mendrisiotto (SAM), nonché i pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM).

Stando a una prima valutazione medica, un operaio ha riportato leggere ustioni alle mani, mentre un altro operaio ha accusato leggeri sintomi d'intossicazione. I due uomini sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale per degli accertamenti.

Al fine di consentire le operazioni di spegnimento, Via Livio e Corso San Gottardo, sono state provvisoriamente chiuse al traffico.

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