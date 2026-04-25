  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mobilità intralciata Fiamme tra la vegetazione dello spartitraffico a Domat/Ems sulla A13, forti i disagi 

SDA

25.4.2026 - 11:43

Malgrado la modesta estensione delle fiamme, il traffico ha subito disagi.
Malgrado la modesta estensione delle fiamme, il traffico ha subito disagi.
Keystone

Sulla strada nazionale A13 nei pressi di Domat/Ems, poco a ovest di Coira, ieri pomeriggio, venerdì, ha preso fuoco la vegetazione dello spartitraffico, verosimilmente a causa di un mozzicone gettato con negligenza.

Keystone-SDA

25.04.2026, 11:43

Non vi sono stati feriti. C'è invece stato qualche disagio al traffico perché le corsie di sorpasso delle due carreggiate, da e verso il capoluogo retico, hanno dovuto essere chiuse per un'ora.

L'allarme per un forte sviluppo di fumo sull'autostrada è scattato poco dopo le 17.30. Le fiamme hanno divorato la vegetazione su un settore di dodici metri di lunghezza.

I danni materiali sono di poco conto, indica oggi la polizia cantonale grigionese in un comunicato.

I pompieri di Domat/Ems e il servizio di soccorso stradale dei vigili del fuoco di Coira sono giunti rapidamente sul posto e hanno domato l'incendio in breve tempo.

In totale, accanto agli agenti della polizia, sono intervenuti 22 pompieri.

Le fiamme si sono sviluppate nei pressi del Gartenatelier, un giardino dimostrativo con innumerevoli aree, come orti, frutteti o giardini, ben noto nella regione.

I più letti

Cassiera dell'Ikea ha permesso per anni a parenti e amici di fare acquisti gratis
Oro alle stelle: ecco perché sta salvando la BNS e perché probabilmente continuerà a salire
«Ero a terra ubriaco, non riuscivo più ad alzarmi»: Tiziano Ferro racconta il suo momento più buio
L'intervista a «Belve» sparita: cosa è successo davvero con Federica Brignone?
Ecco l'invito super originale per il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo

Altre notizie

Grigioni. Violento scontro tra due auto nei pressi di Zizers, in tre all'ospedale

GrigioniViolento scontro tra due auto nei pressi di Zizers, in tre all'ospedale

Traffico intenso. Sabato di passione al Gottardo, code in entrambe le direzioni

Traffico intensoSabato di passione al Gottardo, code in entrambe le direzioni

Ticino. Truffa delle chiamate shock ad anziani, arrestato un altro uomo in Vallemaggia

TicinoTruffa delle chiamate shock ad anziani, arrestato un altro uomo in Vallemaggia