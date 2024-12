Il presidente della Commissione parlamentare della giustizia Fiorenzo Dadò (foto d'archivio). Ti-Press

Un po’ più rassicurati. È questo, in base alle dichiarazioni del presidente Fiorenzo Dadò, il sentimento all’interno della Commissione parlamentare della giustizia che lunedì pomeriggio ha ascoltato a Bellinzona il Consiglio della Magistratura (CdM). Lo riporta la RSI.

L'incontro è durato oltre due ore e mezza ed è servito a ottenere spiegazioni sulla destituzione, con effetto immediato, dei giudici Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti da parte dello stesso CdM.

«Ci hanno dato le loro spiegazioni e noi siamo soddisfatti di quanto ci hanno detto», ha dichiarato Dadò ai microfoni della RSI.

«Il Consiglio della magistratura – ha proseguito il granconsigliere – ha preso una decisione che non c’era mai stata nella storia del nostro Cantone. Evidentemente delle preoccupazioni c’erano, ma adesso siamo un po’ più tranquilli. Non c’è mai stato dubbio sulla fiducia che la Commissione della giustizia aveva nei confronti del Consiglio della magistratura. Fiducia c’era e fiducia c’è».

In vista una commissione d'inchiesta o un audit?

L’organo parlamentare di alta vigilanza sulla magistratura non è però orientato a ricorrere allo strumento della Commissione parlamentare d’inchiesta, rende noto la radiotelevisione.

Il Movimento per il socialismo ha chiesto che ne venga istituita una e quindi se ne parlerà di certo. Potrebbe essere valutato un audit, ma bisognerà aspettare che tutti i procedimenti in corso finiscano e crescano in giudicato.

Per quanto riguarda la supplenza dei due giudici destituiti, scrive la RSI, si stanno valutando più ipotesi all’interno della Magistratura e una soluzione sarà presa e comunicata entro la fine della settimana.