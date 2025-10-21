Fra gli interventi attuati, anche la posa di pavimentazione fonoassorbente archivio tipress

Sull’A13 sono terminati in questi giorni i lavori di risanamento fra Soazza e lo svincolo di Mesocco Sud. Lo ha comunicato l’Ufficio federale delle strade (USTRA) oggi, martedì, precisando che da subito il tratto autostradale torna a essere integralmente libero da cantieri.

I lavori erano iniziati nel febbraio 2023 sulla carreggiata sud-nord, per poi spostarsi lo scorso anno sulla carreggiata nord-sud.

Quest’anno si è proceduto agli interventi nella parte centrale delle carreggiate.

Oltre alla posa di pavimentazione fonoassorbente, sono state sostituite le barriere di sicurezza e la segnaletica, adattandole in tal modo alle normative vigenti.