GrigioniA13 Soazza-Mesocco Sud: terminati i lavori di risanamento
21.10.2025 - 12:04
Sull’A13 sono terminati in questi giorni i lavori di risanamento fra Soazza e lo svincolo di Mesocco Sud. Lo ha comunicato l’Ufficio federale delle strade (USTRA) oggi, martedì, precisando che da subito il tratto autostradale torna a essere integralmente libero da cantieri.
I lavori erano iniziati nel febbraio 2023 sulla carreggiata sud-nord, per poi spostarsi lo scorso anno sulla carreggiata nord-sud.
Quest’anno si è proceduto agli interventi nella parte centrale delle carreggiate.
Oltre alla posa di pavimentazione fonoassorbente, sono state sostituite le barriere di sicurezza e la segnaletica, adattandole in tal modo alle normative vigenti.