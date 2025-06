Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Nella notte su giovedì, poco prima della 1.30, è avvenuto un grave incidente stradale a Bedigliora.

Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che un motociclista svizzero di 37 anni, domiciliato nel Luganese, circolava in viale Pietro Grassi quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, una volta giunto all'intersezione Castelrotto/Bedigliora è andato a collidere contro una recinzione, per poi terminare la sua corsa in un prato.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone ovest nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica, il 37enne ha riportato gravi ferite.