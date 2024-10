Immagine illustrativa d'archivio. © Ti-Press

La vittima dell’incidente è un 72enne del Luganese, trasportato in ospedale dalla Croce Verde.

Paolo Beretta

Un 72enne scooterista domiciliato nel Luganese è rimasto gravemente ferito in un incidente poco prima delle 19 sulla strada di Ponte di Valle a Davesco-Soragno.

L’uomo, si legge in un comunicato di polizia, circolava verso Lugano quando è uscito di strada in una curva a sinistra ed è finito contro un manufatto in cemento.

Sono intervenuti gli agenti della cantonale e della città di Lugano, oltre all’ambulanza della Croce Verde che ha trasportato il ferito all’ospedale.