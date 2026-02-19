Finite le Olimpiadi, Odermatt a sorpresa sulle nevi di Carì per una giornata di relax

Marco Odermatt al termine di una gara delle Olimpiadi (foto d'archivio). KEYSTONE

Il leader della Coppa del Mondo si è concesso una pausa dalle gare per visitare il Ticino. Mercoledì il campione svizzero ha approfittato delle piste a sud delle Alpi per una giornata di freeride in compagnia.

Marco Odermatt ha sorpreso tutti presentandosi ieri, mercoledì, sulle piste di Carì.

Il campione svizzero non indossava la solita tuta da gara, ma un abbigliamento molto più rilassato: aveva infatti un completo da sci grigio, casco e occhiali da sci, e sulle spalle portava uno zaino dotato di airbag.

L'attrezzatura scelta, come riporta il «Corriere del Ticino», suggeriva l'intento della giornata. Oltre al resto, Odermatt aveva infatti ai piedi sci larghi adatti al freeride.

Per lui, dunque, si è trattata di una giornata di svago e relax tra amici. I fan presenti in Leventina lo hanno riconosciuto nonostante l'abbigliamento diverso dal solito. Il 28enne si è fermato volentieri a fare due chiacchiere con loro.

Tre medaglie ai Giochi olimpici di Milano-Cortina

Ricordiamo che Odi è reduce dalle fatiche dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, evento che gli ha regalato grandi soddisfazioni. Ha infatti conquistato due medaglie d'argento, nel gigante e nella combinata a squadre maschile. Il bottino olimpico include anche un bronzo in Super-G.

Ma il suo dominio continua anche nel circuito regolare: l'atleta svizzero è attualmente al comando della classifica generale di Coppa del Mondo e in quelle di specialità, dove domina in discesa e in gigante. Ed è anche primo nella graduatoria di Super-G.

Una pausa gastronomica

La giornata sulla neve, riporta ancora il CdT, ha previsto anche momenti conviviali. Il gruppo di cui faceva parte ha infatti fatto tappa per il pranzo al ristorante Belvedere. Il locale si trova proprio accanto alla stazione intermedia.

La notizia della presenza del campione in Leventina si è diffusa rapidamente sui social media. Molti utenti hanno pubblicato le foto scattate con il campione e la sua disponibilità è stata molto apprezzata.

L'evento ha portato grande visibilità alla località ticinese, tanto che la direzione degli impianti non ha nascosto la propria soddisfazione.

Definiscono infatti la giornata come un momento memorabile: «Si è trattato di un bel colpaccio per i nostri impianti. Una visita che passerà nella storia di Carì e ci ricorderemo per sempre».