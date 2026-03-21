SvizzeraLa discriminazione sul lavoro può costare fino a 35 miliardi all'anno
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21.3.2026 - 21:05
La discriminazione sul lavoro in Svizzera può costare fino a 35 miliardi di franchi all'anno.
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21.03.2026, 21:05
21.03.2026, 21:15
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Lo afferma Michela Trisconi, delegata cantonale all'integrazione degli stranieri. E' il contesto dove avviene nella maggior parte dei casi, il 52%.
Sono «persone che non possono sviluppare pienamente le proprie competenze, costrette a lavorare al di sotto delle loro qualifiche e vittime di disparità salariali inspiegabili», spiega Trisconi.
L'invecchiamento demografico e il calo delle nascite rendono l'integrazione una necessità per il mercato del lavoro. In media lo stipendio di uno straniero è del 24% più basso di quello di uno svizzero.