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Svizzera La discriminazione sul lavoro può costare fino a 35 miliardi all'anno

Swisstxt

21.3.2026 - 21:05

La discriminazione sul lavoro in Svizzera costa fino a 35 miliardi
La discriminazione sul lavoro in Svizzera costa fino a 35 miliardi
Il Quotidiano

La discriminazione sul lavoro in Svizzera può costare fino a 35 miliardi di franchi all'anno.

SwissTXT

21.03.2026, 21:05

21.03.2026, 21:15

Lo afferma Michela Trisconi, delegata cantonale all'integrazione degli stranieri. E' il contesto dove avviene nella maggior parte dei casi, il 52%.

Sono «persone che non possono sviluppare pienamente le proprie competenze, costrette a lavorare al di sotto delle loro qualifiche e vittime di disparità salariali inspiegabili», spiega Trisconi.

L'invecchiamento demografico e il calo delle nascite rendono l'integrazione una necessità per il mercato del lavoro. In media lo stipendio di uno straniero è del 24% più basso di quello di uno svizzero.

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