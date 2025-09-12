  1. Clienti privati
Locarno Film Festival Ben 9'400 firme in difesa dello schermo progettato nel 1971 da Vacchini

Swisstxt

12.9.2025 - 12:02

Piazza Grande Film Festival Locarno
Keystone

A Locarno sono state consegnate venerdì alle autorità comunali 9’400 firme di persone che chiedono di tutelare lo schermo del Film Festival di Locarno progettato nel 1971 dall’architetto Livio Vacchini.

SwissTXT

12.09.2025, 12:10

Lo schermo è stato sostituito quest’anno da uno nuovo che – spiega il team del Festival del Film – permette una diminuzione dei costi e dei tempi di montaggio.

Le oltre 9’400 firme sono state raccolte in circa 2 mesi.

I promotori di questa iniziativa hanno fatto sapere che le autorità cantonali e federali saranno a loro volta informate del risultato della petizione.

