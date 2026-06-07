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È successo sabato sera Scoppia una rissa alla Foce di Lugano, un minorenne finisce in ospedale

Swisstxt

7.6.2026 - 15:03

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

Un minorenne è rimasto ferito sabato sera nel corso di una rissa scoppiata alla Foce di Lugano. Ne ha dato notizia il «Corriere del Ticino»

Redazione blue News

07.06.2026, 15:03

07.06.2026, 15:21

La Polizia cantonale domenica ha confermato al giornale che il ragazzo ha avuto bisogno di cure mediche. Sarebbe stato colpito alla testa con una bottiglia. 

Gli enti di pronto intervento sono stati allertati poco dopo le 23 per una lite che coinvolgeva più giovani nella zona di Lugano Marittima.

Sul posto sono giunte diverse pattuglie della polizia cantonale e della comunale cittadina nonché i soccorritori della Croce Verde.

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