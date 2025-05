Rega in azione Tipress

È una 45enne cittadina austriaca, domiciliata nel Canton Grigioni, la donna che ha perso la vita a causa di una caduta sabato 10 maggio in località Dunzio, in Vallemaggia.

Lo comunica la Polizia cantonale, dopo aver formalmente identificato la vittima dell'infortunio letale.

Ricordiamo che la donna è precipitata in un dirupo per oltre 200 metri finendo in un ruscello.

Per lei non c'è stato nulla da fare e per le operazioni di recupero del corpo è dovuta intervenire la REGA.

Le autorità spiegano che proseguono invece gli accertamenti volti a stabilire l'esatta dinamica dei fatti e quindi non verranno rilasciate ulteriori informazioni.