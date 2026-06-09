Una forte grandinata si è abbattuta martedì sera nel Mendrisiotto.
SwissTXT
09.06.2026, 23:13
Swisstxt
I chicchi, anche di alcuni centimetri di diametro, hanno lasciato una coltre bianca sui terreni e sulle strade. Sulla zona si sono abbattuti anche pioggia, vento e lampi. Un’allerta meteo era stata diramata per indicare il rischio di forti temporali. Si trattava di un grado 3 su 5 per il Luganese e di un grado 4 su 5 per il Mendrisiotto. Varie strade e sottopassaggi sono stati chiusi nell'area colpita, ma le autorità sono al lavoro per il ripristino della viabilità.
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