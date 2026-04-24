Uno squarcio del Castello di Bellinzona Canton Ticino

Il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio per lo stanziamento di 8 milioni di franchi a favore dell’investimento di 18’565’000 della Capitale cantonale per la realizzazione della Fase 1A del progetto di valorizzazione della Fortezza di Bellinzona.

Lo rende noto il Governo in un comunicato stampa, nel quale viene spiegato come «Uno dei principali obiettivi del progetto di valorizzazione è restituire a visitatori e abitanti la percezione di trovarsi al cospetto di un unico, imponente complesso fortificato, costituito da cinque macro-architetture connesse e interdipendenti: Castel Grande, Montebello, Sasso Corbaro, la Murata e la cinta muraria».

L'idea è di creare un percorso che faccia da un fil rouge tra i vari elementi del sito della Fortezza, con la realizzazione di un itinerario guidato che accompagni il pubblico alla scoperta dei diversi luoghi che compongono il sistema difensivo.

Cosa si vorrebbe fare, lanciato il referendum

Nello specifico, si spiega nella nota del cantone, si vogliono posare delle colonne o «personaggi parlanti» in versione digitale, che si rivolgono direttamente al visitatore, installare cannocchiali e punti di osservazione, come pure sviluppare un’applicazione multimediale scaricabile.

Giova ricordare che contro ll concetto «Fortezza di Bellinzona» si è formata un’opposizione che ha scelto la via del referendum, che non contesta la valorizzazione dei Castelli ma il progetto che, tra l’altro, prevede la possibilità di introdurre un biglietto d’ingresso per la corte interna di Castel Grande e la galleria della Murata.