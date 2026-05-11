TicinoReferendum contro la «Fortezza Bellinzona»: consegnate 4'650 firme
Swisstxt
11.5.2026 - 13:40
Saranno i cittadini di Bellinzona a decidere sul progetto di rilancio della «Fortezza Bellinzona». Il referendum contro il piano da 19 milioni di franchi ha raccolto 4'650 firme, ben oltre le 3'000 necessarie.
Redazione blue News
11.05.2026, 13:40
11.05.2026, 13:55
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Sono state consegnate lunedì a Palazzo Civico di Bellinzona 4’650 firme contro il progetto di rilancio della «Fortezza Bellinzona», il piano da 19 milioni di franchi approvato dal Consiglio comunale lo scorso marzo.
Il referendum, lanciato dal movimento politico Il Noce guidato dall’ex sindaco Brenno Martignoni Polti, contesta in particolare la volontà del Municipio di introdurre un biglietto d’ingresso per accedere alla corte interna di Castel Grande e la scelta di utilizzare il nome «Fortezza» al posto di «castelli».
Con un numero di sottoscrizioni nettamente superiore alle 3'000 necessarie, sarà ora la popolazione a esprimersi definitivamente alle urne sul progetto.