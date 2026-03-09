  1. Clienti privati
News Fortezza, sì alla valorizzazione

Swisstxt

9.3.2026 - 23:35

Immagine d'archivio Tipress

, concernente la valorizzazione del patrimonio UNESCO costituito dai castelli, dalla murata e dalla cinta muraria.

SwissTXT

09.03.2026, 23:35

10.03.2026, 00:09

Il Consiglio comunale di Bellinzona ha approvato, lunedì, la richiesta del Municipio per finanziare con 19 milioni di franchi il progetto «Fortezza Bellinzona» La richiesta è stata approvata ad ampia maggioranza (ha fatto eccezione una parte della sinistra e l’UDC, che si è astenuto). Ma non sono mancati i dubbi sull'idea di far pagare l'accesso alla corte interna di Castel Grande e sulla scelta del nome «Fortezza». «E' un progetto con un'importante valenza culturale ed economico-turistica» ha detto il sindaco Mario Branda.

