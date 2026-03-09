, concernente la valorizzazione del patrimonio UNESCO costituito dai castelli, dalla murata e dalla cinta muraria.
SwissTXT
09.03.2026, 23:35
10.03.2026, 00:09
Swisstxt
Il Consiglio comunale di Bellinzona ha approvato, lunedì, la richiesta del Municipio per finanziare con 19 milioni di franchi il progetto «Fortezza Bellinzona» La richiesta è stata approvata ad ampia maggioranza (ha fatto eccezione una parte della sinistra e l’UDC, che si è astenuto). Ma non sono mancati i dubbi sull'idea di far pagare l'accesso alla corte interna di Castel Grande e sulla scelta del nome «Fortezza». «E' un progetto con un'importante valenza culturale ed economico-turistica» ha detto il sindaco Mario Branda.
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera