Il Consiglio comunale di Bellinzona ha approvato, lunedì, la richiesta del Municipio per finanziare con 19 milioni di franchi il progetto «Fortezza Bellinzona» La richiesta è stata approvata ad ampia maggioranza (ha fatto eccezione una parte della sinistra e l’UDC, che si è astenuto). Ma non sono mancati i dubbi sull'idea di far pagare l'accesso alla corte interna di Castel Grande e sulla scelta del nome «Fortezza». «E' un progetto con un'importante valenza culturale ed economico-turistica» ha detto il sindaco Mario Branda.