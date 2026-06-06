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Montagna Un escursionista 29enne è scivolato e ha perso la vita nel canton Friburgo

SDA

6.6.2026 - 18:01

La caduta è stata fatale.
La caduta è stata fatale.
Keystone

Un escursionista di 29 anni ha perso la vita oggi sul Dent de Brenleire, cima di 2353 metri del canton Friburgo.

Keystone-SDA

06.06.2026, 18:01

06.06.2026, 18:11

Stando a quanto indicato dalla polizia, il giovane stava scendendo con un coetaneo lungo il versante settentrionale della montagna quando è stato sorpreso da una caduta di pietre proveniente da un punto più elevato: ha perso l'equilibrio ed è scivolato sul terreno accidentato, finendo in un dirupo e precipitando per circa 200 metri.

Sul posto è intervenuta la colonna di soccorso alpina e un elicottero della Rega. Dopo aver raggiunto l'escursionista i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

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