La caduta è stata fatale. Keystone

Un escursionista di 29 anni ha perso la vita oggi sul Dent de Brenleire, cima di 2353 metri del canton Friburgo.

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Stando a quanto indicato dalla polizia, il giovane stava scendendo con un coetaneo lungo il versante settentrionale della montagna quando è stato sorpreso da una caduta di pietre proveniente da un punto più elevato: ha perso l'equilibrio ed è scivolato sul terreno accidentato, finendo in un dirupo e precipitando per circa 200 metri.

Sul posto è intervenuta la colonna di soccorso alpina e un elicottero della Rega. Dopo aver raggiunto l'escursionista i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.