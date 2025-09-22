Como sott'acquaFrana sulla strada provinciale «Lariana», coinvolta una vettura in transito
Swisstxt
22.9.2025 - 08:19
Le forti piogge della notte hanno provocato pochi minuti prima delle 7 di questa mattina una frana sulla Sp 583 «Lariana», più o meno al confine tra i Comuni di Como e Blevio, sulla sponda orientale del ramo comasco del Lago di Como.
SwissTXT
22.09.2025, 08:19
22.09.2025, 11:16
Swisstxt
È stata coinvolta anche una vettura in transito. Non si segnalano feriti né contusi.
Sul posto squadre dei vigili del fuoco. La strada è stata chiusa, riferisce l'agenzia ANSA.
Como sott'acqua, strade allagate e sottopassi chiusi
Ma non è l'unico problema causato dalle forti precipitazioni. Como è infatti sott'acqua questa mattina, con picchi fino a 30 millimetri di acqua in un'ora.
Sono numerose le vie e le piazze del centro storico allagate. Chiuso il tunnel che consente di transitare sotto la stazione ferroviaria di San Giovanni, la stazione centrale di Como, perché invaso da fango e detriti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.
#Maltempo#Lombardia, oltre 70 interventi dei #vigilidelfuoco nelle province di Como, Monza e Varese. Criticità principali: frane sulla SP ex SS 583 tra Como-Blevio (video) e sulla SS344 a Brusimpiano (VA), esondazioni a Lavena Ponte Tresa. Automobilista soccorso in sottopasso… pic.twitter.com/zo4qL9Uozl