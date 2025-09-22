La quantità di massi e fango scesi nel comasco Vigili del fuoco

Le forti piogge della notte hanno provocato pochi minuti prima delle 7 di questa mattina una frana sulla Sp 583 «Lariana», più o meno al confine tra i Comuni di Como e Blevio, sulla sponda orientale del ramo comasco del Lago di Como.

SwissTXT Swisstxt

È stata coinvolta anche una vettura in transito. Non si segnalano feriti né contusi.

Sul posto squadre dei vigili del fuoco. La strada è stata chiusa, riferisce l'agenzia ANSA.

Como sott'acqua, strade allagate e sottopassi chiusi

Ma non è l'unico problema causato dalle forti precipitazioni. Como è infatti sott'acqua questa mattina, con picchi fino a 30 millimetri di acqua in un'ora.

Sono numerose le vie e le piazze del centro storico allagate. Chiuso il tunnel che consente di transitare sotto la stazione ferroviaria di San Giovanni, la stazione centrale di Como, perché invaso da fango e detriti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.