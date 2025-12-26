Dal confineFrana sulla statale Regina tra Menaggio e Como
Swisstxt
26.12.2025 - 08:27
Un muraglione in sasso, già puntellato, è franato ieri sera sulla strada statale Regina in località Portezza del comune di Tremezzina, tra Menaggio e Como.
SwissTXT
26.12.2025, 08:27
26.12.2025, 09:08
Swisstxt
Lo riporta il quotidiano la Provincia di Como. Il cedimento ha causato la chiusura della strada, che costeggia il lago di Como, per un paio d'ore in entrambi i sensi di marcia, mentre sul posto intervenivano i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e l'Anas.
Poco dopo la mezzanotte è tata riaperta una delle due corsie di marcia, su cui si procede ora a senso unico alternato.