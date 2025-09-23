  1. Clienti privati
Maltempo Frana tra Solduno e Ponte Brolla, danneggiato un veicolo

Alessia Moneghini

23.9.2025

Smottamento tra Solduno e Ponte Brolla
Smottamento tra Solduno e Ponte Brolla. Alcune immagini dello smottamento tra Solduno e Ponte Brolla.

Alcune immagini dello smottamento tra Solduno e Ponte Brolla.

Immagine: D.

Smottamento tra Solduno e Ponte Brolla

Immagine: D.

Smottamento tra Solduno e Ponte Brolla

Immagine: D.

Smottamento tra Solduno e Ponte Brolla. Il veicolo colpito da un masso.

Il veicolo colpito da un masso.

Immagine: D.

Smottamento tra Solduno e Ponte Brolla

Immagine: D.

Smottamento tra Solduno e Ponte Brolla. Le rotaie della Centovallina danneggiate dallo smottamento.

Le rotaie della Centovallina danneggiate dallo smottamento.

Immagine: Lettore di blue News

Smottamento tra Solduno e Ponte Brolla. Il veicolo colpito dal masso e la Polizia cantonale ticinese sul luogo dell'incidente.

Il veicolo colpito dal masso e la Polizia cantonale ticinese sul luogo dell'incidente.

Immagine: Lettore di blue News

Il maltempo, che in queste ore di martedì ha colpito il Ticino, ha causato una caduta di detriti sulla strada da Solduno a Ponte Brolla.

Alessia Moneghini

23.09.2025, 19:45

23.09.2025, 21:58

Secondo nostre informazioni, una vettura è stata colpita dallo smottamento. Al momento non sono note le condizioni degli occupanti. Sul posto è intervenuta la Polizia cantonale ticinese.

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, come si legge sul sito del TCS. Anche Alertswiss segnala che la via Vallemaggia a Tegna, dove si è verosimilmente verificato il franamento, è chiusa.

Il servizio di allerta raccomanda di seguire le istruzioni dei servizi d’emergenza e delle autorità, di aggirare a largo raggio dalla zona interessata e di non sostare fuori dagli edifici.

Sempre secondo nostre informazioni, la stessa caduta di massi ha colpito anche il tratto ferroviario della Centovallina, danneggiando i binari.

In serata, Alertswiss ha anche segnalato un franamento, e quindi la chiusura della strada, anche tra Pugerna e Caprino. Per la popolazione valgono le stesse raccomandazioni di comportamento.

