Il luogo dell'incidente Polizia cantonale grigionese

A lanciare l’allarme è stata la moglie, dopo che il 26enne italiano residente in Svizzera non si era presentato come concordato alla stazione intermedia del Corvatsch, in territorio di Sils.

Allertata la REGA, un elicottero della Guardia aerea di soccorso svizzera durante il volo di ricerca ha individuato l’uomo in un terreno ripido lontano dalla pista.

È stato recuperato con un verricello, ma i tentativi di rianimarlo non hanno avuto successo. Il freerider è caduto per circa 300 metri su delle rocce.

Heli Bernina AG è intervenuta insieme alla polizia cantonale dei Grigioni e ai soccorritori alpini del CAS per indagare sull’incidente.