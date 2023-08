Frontale a Cadenazzo, tre le persone ferite

Immagine d'illustrazione/foto d'archivio. Ti-Press

Questa notte poco prima delle 00:30 in territorio di Cadenazzo c'è stato un incidente della circolazione stradale. Lo comunica la Polizia cantonale ticinese.

Un automobilista 21enne –cittadino italiano residente nel Locarnese – circolava sulla strada Cantonale in direzione di Bellinzona, quando – per cause che l'inchiesta stabilirà – ha invaso la corsia opposta urtando frontalmente un'auto guidata da un 36enne con una passeggera 32enne – entrambi svizzeri domiciliati nel Locarnese.

Oltre agli agenti della Cantonale e della Polizia Città di Bellinzona, sul posto sono intervenuti i pompieri di Cadenazzo e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona e di Tre Valli Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato i tre in ospedale.

Secondo le prime valutazioni mediche, il 36enne e la 32enne hanno riportato serie ferite, mentre il 21enne ha riportato leggere ferite.