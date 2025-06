Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Sabato da bollino rosso per quanto riguarda il traffico sull'asse nord sud, sia sulla A2 che sulla A13, rimasta chiusa due ore per un frontale nella galleria San fedele a Roveredo. Due i feriti.

È stato un sabato di passione per chi ha viaggiato sull'asse Nord-Sud, sia sulla A2, che sulla A13. A complicare le cose un incidente a San Vittore. Ma andiamo con ordine.

Sull’A2, al portale nord della galleria del San Gottardo, si sono formate fra Erstfeld e Göschenen code di ben 9 chilometri in direzione del Ticino, con conseguenti attese di circa un’ora e mezza.

Al portale sud invece, fra Quinto e Airolo, le colonne in direzione di Lucerna hanno raggiunto i 5 chilometri, imponendo attese di circa un’ora.

A fine pomeriggio si sono ridotte a 2 chilometri, ma l’entrata autostradale di Airolo è rimasta chiusa in direzione della galleria.

Frontale nel tunnel di San Fedele

Problemi di viabilità si sono manifestati anche nei Grigioni.Sull’A13 si erano infatti formate colonne fra Coira-Sud e Bonaduz, in direzione sud, mentre la viabilità fra San Vittore e Roveredo - dopo la chiusura del tratto che era stata disposta per due ore a seguito di un incidente - è stata poi ripristinata in ambedue le direzioni.

Nella galleria di San fedele, come rivela la RSI, è avvenuto, verso mezzogiorno, uno scontro frontale fra un’auto e un van. A bordo vi erano dieci persone, tra cui quattro bambini.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM (GR) che hanno prestato le prime cure a due donne, in seguito trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni. Le loro condizioni non dovrebbero comunque destare particolari preoccupazioni.

Forti rallentamenti, infine, si segnalano ancora sulla A2 tra Chiasso-Centro e la dogana di Chiasso-Brogeda in direzione dell’Italia