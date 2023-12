La curva teatro dell'incidente Polizia cantonale dei Grigioni

Lunedì pomeriggio sulla strada dello Julier, vicino a Surses (GR), c’è stata una violenta collisione tra due auto.

I due uomini alla guida, un 25enne e un 70enne, secondo quanto riferito dalla polizia grigionese hanno riportato ferite giudicate di media gravità per il primo (ospedalizzato a Thusis) e più leggere per il secondo (portato all’ospedale di Savognin per alcuni controlli).

Poco prima delle 15:15, il più giovane dei due conducenti mentre affrontava una curva in direzione nord ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con l’altro veicolo. La polizia sta indagando per definire le cause dell’incidente.

Swisstxt