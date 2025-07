Polizia locale Lavena Ponte Tresa

E' sfuggita più volte alla polizia italiana, ma alla fine è stata fermata: si tratta di una frontaliera in Svizzera che guidava un'auto senza assicurazione.

Ne ha dato notizia giovedì la polizia locale di Lavena Ponte Tresa. La donna era fuggita da un posto di controllo già nel 2024.

Già allora era priva di assicurazione ed era stata sanzionata. Lo scorso 24 luglio ha nuovamente forzato un posto di controllo, rischiando di investire un agente e riuscendo a fuggire.

Le autorità hanno avviato un’indagine per stabilire le abitudini della donna.

Ecco allora che all’alba di giovedì è stato messo in atto un dispositivo che non le ha lasciato via di fuga.