L'Ufficio cantonale dell'economia e del turismo pubblica giovedì le statistiche dei frontalieri nel Canton Grigioni: a fine settembre erano 10'148.
Tendenza in crescita in tutte le regioni del cantone.
Maloja è quella con più lavoratori frontalieri (5'082, la metà del totale). Nella vallata a sud del Maloja si registravano 18 pendolari in più dell'anno scorso (da 552 a 570).
Nella regione Bernina si contavano complessivamente 1'402 frontalieri, 524 a Brusio e 878 a Poschiavo.
Aumentano anche nel Moesano, dove erano 763, la cifra più alta degli ultimi trent'anni. La maggior parte di questi lavoravano a Grono (218).