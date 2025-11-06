  1. Clienti privati
Economia I frontalieri sono in aumento nel Canton Grigioni

Swisstxt

6.11.2025 - 17:02

Keystone

L'Ufficio cantonale dell'economia e del turismo pubblica giovedì le statistiche dei frontalieri nel Canton Grigioni: a fine settembre erano 10'148.

SwissTXT

06.11.2025, 17:02

Tendenza in crescita in tutte le regioni del cantone.

Maloja è quella con più lavoratori frontalieri (5'082, la metà del totale). Nella vallata a sud del Maloja si registravano 18 pendolari in più dell'anno scorso (da 552 a 570).

Nella regione Bernina si contavano complessivamente 1'402 frontalieri, 524 a Brusio e 878 a Poschiavo.

Aumentano anche nel Moesano, dove erano 763, la cifra più alta degli ultimi trent'anni. La maggior parte di questi lavoravano a Grono (218).

