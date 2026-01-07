Una scena del film Morandini Film

Il film «Frontaliers Sabotage» ha debuttato con successo, incassando 50'453 franchi nel fine settimana d'apertura e posizionandosi al secondo posto in Ticino, subito dopo «Buen Camino».

Il film «Frontaliers Sabotage» ha rapidamente catturato l'attenzione del pubblico, entrando nella top ten nazionale al decimo posto con un incasso di 50'453 franchi nel weekend d'apertura. Questo risultato è notevole considerando che il film è attualmente proiettato solo nelle sale ticinesi.

In Ticino, come si legge sul sito della «RSI», il film ha attirato 4'366 spettatori, posizionandosi al secondo posto dopo «Buen Camino» con Checco Zalone, che ha registrato 19'925 ingressi.

«Buen Camino» è uscito il 25 dicembre, mentre «Frontaliers Sabotage» è stato ufficialmente lanciato il 1° gennaio, dopo una première al PalaCinema di Locarno il 15 dicembre e altre anteprime a Lugano, Mendrisio e Bellinzona.

La trama

Diretto da Alberto Meroni e prodotto da Inmagine SA in collaborazione con la RSI, «Frontaliers Sabotage» narra una nuova avventura della guardia di confine Loris J. Bernasconi e del frontaliere Roberto Bussenghi.

La trama si sviluppa attorno a un sabotaggio che minaccia la Svizzera e la sua famosa cioccolata.

Il successo del film dimostra l'affetto del pubblico per i personaggi dei Frontaliers, consolidando ulteriormente la loro popolarità nella regione.