  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Cinema «Frontaliers Sabotage» conquista la top ten svizzera

ai-scrape

7.1.2026 - 08:29

Una scena del film
Una scena del film
Morandini Film

Il film «Frontaliers Sabotage» ha debuttato con successo, incassando 50'453 franchi nel fine settimana d'apertura e posizionandosi al secondo posto in Ticino, subito dopo «Buen Camino».

Sara Matasci

07.01.2026, 08:29

Il film «Frontaliers Sabotage» ha rapidamente catturato l'attenzione del pubblico, entrando nella top ten nazionale al decimo posto con un incasso di 50'453 franchi nel weekend d'apertura. Questo risultato è notevole considerando che il film è attualmente proiettato solo nelle sale ticinesi.

In Ticino, come si legge sul sito della «RSI», il film ha attirato 4'366 spettatori, posizionandosi al secondo posto dopo «Buen Camino» con Checco Zalone, che ha registrato 19'925 ingressi.

«Buen Camino» è uscito il 25 dicembre, mentre «Frontaliers Sabotage» è stato ufficialmente lanciato il 1° gennaio, dopo una première al PalaCinema di Locarno il 15 dicembre e altre anteprime a Lugano, Mendrisio e Bellinzona.

La trama

Diretto da Alberto Meroni e prodotto da Inmagine SA in collaborazione con la RSI, «Frontaliers Sabotage» narra una nuova avventura della guardia di confine Loris J. Bernasconi e del frontaliere Roberto Bussenghi.

La trama si sviluppa attorno a un sabotaggio che minaccia la Svizzera e la sua famosa cioccolata.

Il successo del film dimostra l'affetto del pubblico per i personaggi dei Frontaliers, consolidando ulteriormente la loro popolarità nella regione.

I più letti

Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Il gestore de «Le Constellation» aveva il divieto di esercitare il Francia. Ecco perché
Inferno a Crans-Montana, il consigliere di Stato Ganzer: «Scioccato e arrabbiato per alcune cose apprese»
«Molti impresari di pompe funebri consigliano ai genitori di non guardare nella bara»
Ecco cosa è cambiato per i conducenti svizzeri a partire dal 1° gennaio 2026

Le nostre interviste ai protagonisti dei Frontaliers

A 8 anni dal primo film. Alberto Meroni: «Ecco la mia più grande paura per Frontaliers Sabotage»

A 8 anni dal primo filmAlberto Meroni: «Ecco la mia più grande paura per Frontaliers Sabotage»

In Frontaliers Sabotage. Christa Rigozzi: «Ecco qual è stata la più grande sfida al mio debutto come attrice»

In Frontaliers SabotageChrista Rigozzi: «Ecco qual è stata la più grande sfida al mio debutto come attrice»

Coautrice e attrice. Barbara Barbarossa: «Ecco i momenti più emozionanti sul set di Frontaliers Sabotage»

Coautrice e attriceBarbara Barbarossa: «Ecco i momenti più emozionanti sul set di Frontaliers Sabotage»

Altre notizie

Locarno. A Winterland oltre il 20% in più di visite. Merito della zipline?

LocarnoA Winterland oltre il 20% in più di visite. Merito della zipline?

L'inverno si fa sentire. Temperature gelide ancora per giorni, neve in arrivo anche in Ticino prima del fine settimana

L'inverno si fa sentireTemperature gelide ancora per giorni, neve in arrivo anche in Ticino prima del fine settimana

Dal confine. Non si ferma all'alt e investe un carabiniere con l'auto a Maccagno con Pino e Veddasca

Dal confineNon si ferma all'alt e investe un carabiniere con l'auto a Maccagno con Pino e Veddasca