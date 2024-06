Chi li ha visti? Keystone

Bambini ucraini rapiti e portati in Russia dalle forze di Mosca nei primi mesi dell'invasione nel 2022 vengono offerti in adozione dalle autorità, in un caso sotto falsa identità russa: è quanto emerge da un'indagine del Financial Times (Ft).

Utilizzando strumenti di riconoscimento delle immagini e documenti pubblici, oltre a interviste con funzionari ucraini e parenti dei bambini, Il FT ha identificato e localizzato quattro bambini ucraini sul sito di adozioni 'usynovite.ru' collegato al governo russo. Uno dei piccoli viene mostrato con un nuovo nome russo e un'età diversa dai documenti rilasciati dal governo ucraino.

