  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nessun pericolo per la popolazione Chiasso, fuga di ammoniaca alla pista di ghiaccio: tre intossicati

Swisstxt

28.4.2026 - 09:47

Allarme alla pista di Chiasso: perdita di ammoniaca nella sala macchine (immagine d'archivio).
Allarme alla pista di Chiasso: perdita di ammoniaca nella sala macchine (immagine d'archivio).
KEYSTONE

Allarme alla pista di ghiaccio di Chiasso: fuga di ammoniaca nella sala macchine. Tre persone intossicate.

Redazione blue News

28.04.2026, 09:47

28.04.2026, 10:57

Martedì si è verificata una perdita di ammoniaca presso la pista di ghiaccio di Chiasso, in particolare nella sala macchine. Lo ha confermato alla «RSI» il comandante dei pompieri del Mendrisiotto, Corrado Tettamanti.

La situazione è stata rapidamente gestita e, secondo le autorità, non ci sono rischi per la popolazione. I tecnici hanno individuato il punto della fuga e sono in corso gli interventi per sigillare la perdita.

Tre persone impegnate sul posto hanno accusato sintomi di intossicazione e sono state assistite dal Servizio autoambulanza del Mendrisiotto.

I più letti

Lidi italiani sotto attacco: si avvicina uno stravolgimento totale
Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Il portiere del Saragozza Andrada perde la testa dopo il rosso e scatena il caos nel derby
Colpo di scena al Grande Fratello Vip: arriva Valeria Marini e scoppia il gelo
Dopo il caso Signorini, il settimanale «Chi» potrebbe chiudere?

Altre notizie

Ticino. Viganello, uomo minaccioso fuori da una palazzina: interviene la polizia

TicinoViganello, uomo minaccioso fuori da una palazzina: interviene la polizia

Più sicurezza. Bodio-Giornico, aperta la nuova pista ciclopedonale lungo il Ticino

Più sicurezzaBodio-Giornico, aperta la nuova pista ciclopedonale lungo il Ticino

Due arresti nel Mendrisiotto. Scappano senza pagare la benzina, ma vengono fermati con bici rubate in auto

Due arresti nel MendrisiottoScappano senza pagare la benzina, ma vengono fermati con bici rubate in auto