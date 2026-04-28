Allarme alla pista di Chiasso: perdita di ammoniaca nella sala macchine (immagine d'archivio). KEYSTONE

Allarme alla pista di ghiaccio di Chiasso: fuga di ammoniaca nella sala macchine. Tre persone intossicate.

Redazione blue News Swisstxt

Martedì si è verificata una perdita di ammoniaca presso la pista di ghiaccio di Chiasso, in particolare nella sala macchine. Lo ha confermato alla «RSI» il comandante dei pompieri del Mendrisiotto, Corrado Tettamanti.

La situazione è stata rapidamente gestita e, secondo le autorità, non ci sono rischi per la popolazione. I tecnici hanno individuato il punto della fuga e sono in corso gli interventi per sigillare la perdita.

Tre persone impegnate sul posto hanno accusato sintomi di intossicazione e sono state assistite dal Servizio autoambulanza del Mendrisiotto.