I pompieri di Locarno sono intervenuti in seguito alla segnalazione (foto d'archivio). ©Ti-Press/Gabriele Putzu

Nel primo pomeriggio di sabato i pompieri sono intervenuti nel centro storico di Locarno in seguito ad una segnalazione: del fumo si alzava da un Bed&Breakfast in Via Cittadella.

I soccorritori, assieme agli agenti della polizia, hanno evacuato la struttura ed hanno liberato i vani dal fumo. Sul posto sono intervenuti pure i soccorritori del SALVA.

Stando alle prime informazioni raccolte, fortunatamente nessuno avrebbe riportato ferite o conseguenze fisiche. La zona è stata isolata per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi atti a determinare le cause dell'accaduto.

Swisstxt