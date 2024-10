È stato elitrasportato in ospedale dalla REGA. archivio tipress

Un conducente di 53 anni ha riportato serie ferite in un incidente della circolazione avvenuto poco dopo le 14.15 di oggi, sabato, in territorio di Malvaglia.

Swisstxt

L’uomo, domiciliato in Leventina, era alla guida di un furgone uscito dalla carreggiata in curva e finito in una scarpata, mentre percorreva la strada che conduce in Val Malvaglia.

Ai soccorsi hanno partecipato, oltre alla polizia cantonale, l’ambulanza di Tre Valli Soccorso e un elicottero della REGA, che ha provveduto al trasporto in ospedale. A bordo del mezzo sedeva anche un passeggero, rimasto illeso.

Swisstxt