L'incidente è avvenuto nei pressi del Lago di Varese. KEYSTONE

Una giovane atleta svizzera di 15 anni, praticante di canottaggio, è stata investita nel pomeriggio di giovedì da un furgone a Gavirate, località affacciata sul lago di Varese.

Redazione blue News Swisstxt

A riferire la notizia - poi riportata dalla RSI - è il portale online Varesenews, che ha raccolto informazioni dalla famiglia della ragazza e dalla Polizia locale.

L’incidente è avvenuto attorno alle 14 lungo la strada che porta al centro di allenamento australiano, nei pressi del lungolago.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava effettuando una manovra in retromarcia quando ha colpito la 15enne. La giovane ha riportato diverse lesioni, tra cui fratture multiple al bacino, ed è attualmente ricoverata all’ospedale di Circolo di Varese.

Le conseguenze dell’incidente destano particolare preoccupazione anche sul piano sportivo: non si esclude infatti che le ferite possano compromettere in modo definitivo la sua carriera agonistica.