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In Lavizzara Furgone prende fuoco alla diga del Sambuco: «Ho sentito degli scoppi e poi ho visto il fumo»

Sara Matasci

7.6.2026

Furgone in fiamme alla diga del Sambuco
Furgone in fiamme alla diga del Sambuco. Il furgone è andato distrutto

Il furgone è andato distrutto

Immagine: Foto lettore blue News

Furgone in fiamme alla diga del Sambuco. Il furgone è andato distrutto

Il furgone è andato distrutto

Immagine: Foto lettore blue News

Furgone in fiamme alla diga del Sambuco. Il fumo visto da lontano

Il fumo visto da lontano

Immagine: Lettore blue News

Furgone in fiamme alla diga del Sambuco. E le fiamme

E le fiamme

Immagine: Foto lettore blue News

Furgone in fiamme alla diga del Sambuco
Furgone in fiamme alla diga del Sambuco. Il furgone è andato distrutto

Il furgone è andato distrutto

Immagine: Foto lettore blue News

Furgone in fiamme alla diga del Sambuco. Il furgone è andato distrutto

Il furgone è andato distrutto

Immagine: Foto lettore blue News

Furgone in fiamme alla diga del Sambuco. Il fumo visto da lontano

Il fumo visto da lontano

Immagine: Lettore blue News

Furgone in fiamme alla diga del Sambuco. E le fiamme

E le fiamme

Immagine: Foto lettore blue News

Il veicolo era parcheggiato nei pressi della chiusa in occasione dell'apertura della pesca nei laghetti alpini quando è andato in fiamme, da solo. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Pompieri di Lavizzara.

Sara Matasci

07.06.2026, 13:06

07.06.2026, 13:17

La prima tranquilla pescata dell'anno nel Lago del Sambuco, presso l'omonima diga della Lavizzara, è stata interrotta bruscamente da alcuni boati che hanno attirato l'attenzione dei numerosi presenti.

Decine di pescatori erano infatti sul posto già dalle prime ore dell'alba (e alcuni già dal giorno precedente, per accaparrarsi una buona postazione) in occasione dell'apertura ufficiale della pesca nei laghetti alpini sopra i 1'200 metri.

Ma il silenzio che di solito contraddistingue questo tipo di attività è stato inaspettatamente spezzato poco prima delle 6.

«Ho sentito alcuni scoppi e poi, guardando in quella direzione, ho visto il fumo e le fiamme», ci racconta un testimone, che ci ha inviato anche alcune foto.

A prendere fuoco è stato un furgoncino che era parcheggiato non lontano dalla diga. «Il mezzo è andato in fiamme da solo e gli scoppi che sono stati uditi erano quelli dei copertoni», ci spiega Doriano Donati, comandante del Corpo Pompieri Lavizzara, intervenuto con due mezzi e cinque uomini.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, come ci conferma ancora Donati, e il rogo è stato spento in breve tempo, permettendo ai pescatori di tornare alla loro attività, che attendevano da mesi.

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