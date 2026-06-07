Furgone in fiamme alla diga del Sambuco Il furgone è andato distrutto Immagine: Foto lettore blue News Il furgone è andato distrutto Immagine: Foto lettore blue News Il fumo visto da lontano Immagine: Lettore blue News E le fiamme Immagine: Foto lettore blue News Furgone in fiamme alla diga del Sambuco Il furgone è andato distrutto Immagine: Foto lettore blue News Il furgone è andato distrutto Immagine: Foto lettore blue News Il fumo visto da lontano Immagine: Lettore blue News E le fiamme Immagine: Foto lettore blue News

Il veicolo era parcheggiato nei pressi della chiusa in occasione dell'apertura della pesca nei laghetti alpini quando è andato in fiamme, da solo. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Pompieri di Lavizzara.

La prima tranquilla pescata dell'anno nel Lago del Sambuco, presso l'omonima diga della Lavizzara, è stata interrotta bruscamente da alcuni boati che hanno attirato l'attenzione dei numerosi presenti.

Decine di pescatori erano infatti sul posto già dalle prime ore dell'alba (e alcuni già dal giorno precedente, per accaparrarsi una buona postazione) in occasione dell'apertura ufficiale della pesca nei laghetti alpini sopra i 1'200 metri.

Ma il silenzio che di solito contraddistingue questo tipo di attività è stato inaspettatamente spezzato poco prima delle 6.

«Ho sentito alcuni scoppi e poi, guardando in quella direzione, ho visto il fumo e le fiamme», ci racconta un testimone, che ci ha inviato anche alcune foto.

A prendere fuoco è stato un furgoncino che era parcheggiato non lontano dalla diga. «Il mezzo è andato in fiamme da solo e gli scoppi che sono stati uditi erano quelli dei copertoni», ci spiega Doriano Donati, comandante del Corpo Pompieri Lavizzara, intervenuto con due mezzi e cinque uomini.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, come ci conferma ancora Donati, e il rogo è stato spento in breve tempo, permettendo ai pescatori di tornare alla loro attività, che attendevano da mesi.